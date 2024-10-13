بالفيديو.. تظاهرة حاشدة بإسطنبول تنديدا بالجرائم الاسرائيلية ضد المدنيين

العالم - مراسلون

من ساحة مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، واحدة من التظاهرات التي جاءت التي تدعم أهالي قطاع غزة ولبنان امام المجازر الاسرائيلية التي تتواصل في كلا البلدين سواء في فلسطين او لبنان، ندد المتظاهرون بالجرائم الاسرائيلية وأكدوا وقوفهم الى جانب المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

وقال مواطن تركي "هذا التجمع الكبير للمواطنين الأتراك والمقيمين العرب في قلب مدينة إسطنبول، يدل على حجم الدعم الشعبي التركي لغزة ولبنان ، فالناس هنا يشاركون بشكلٍ دائم من أجل دعم فلسطين ولبنان ، ومن أجل المطالبة بوقف الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، ومن أجل دعوة العالم أجمع إلى وقف العلاقات مع الاحتلال ومواجهته دوليا".

فيما قال مواطن اخر "الوقوف إلى اهلنا بغزة ولبنان هو واجب شرعي ووطني، لان القضية الفلسطينية هي قضية العالم أجمع، وهي القضية الأمة الإسلامية والعربية جمعاء، اتينا لنؤكد قوفَنا إلى جانب المقاومة والشعبين الفلسطيني واللبناني في ظل الإبادة والقتل والاعتداءات التي يتعرضرن لها ".

هذه التظاهرة التي شارك بها عشرات الآلاف حملت مجموعة من الرسائل واحدة من هذه الرسائل حملت الدعم الكامل للمقاومة والطلب من الدول العربية والاسلامية بان تتحرك لانقاذ الشعبين الفلسطيني واللبناني وضرورة قطع كافة العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي واغلاق كافة السفارات، بالاضافة الى قطع كافة العلاقات السياسية والدبلوماسية، هنا الجماهير تريد موقفا جادا من الامة العربية والاسلامية.