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اعلام الاحتلال: نقل 7 جنود اسرائيليين على الاقل الى المستشفيات جراء حدث امني صعب عند الحدود الشمالية مع لبنان

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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