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اعلام الاحتلال: اجلاء 7 جنود بالمروحيات اثر حدث صعب عند الحدود اللبنانية

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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