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اعلام الاحتلال: نقل 11 جنديا اسرائيليا من المنطقة الحدودية مع لبنان حتى الآن الى المستشفيات ووصفت جراح 4 منهم بالحرجة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

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