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مصادر لبنانية: صفارات الانذار تدوي بالجليل الاوسط ونهاريا وصولا الى حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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