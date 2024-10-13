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اعلام الاحتلال: رصد 10 صواريخ اطلقت في الدفعة الاخيرة من لبنان باتجاه حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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