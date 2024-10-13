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عراقجي يوضح.. هل زودت ايران روسيا بصواريخ باليستية؟

عراقجي يوضح.. هل زودت ايران روسيا بصواريخ باليستية؟
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

ردا على الادعاءات المتعلقة بإرسال صواريخ إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني، إذا كانت أوروبا بحاجة إلى ذريعة للتقصير في مواجهة ابتزاز الكيان الصهيوني، فمن الأفضل أن تجد قصة أخرى.

العالم - ايران

وقال عباس عراقجي في منشور على منصة إكس ردا على الادعاءات المتعلقة بمضمون لقائه مع جوزيب بوريل مسؤول، ذكرت في اللقاء مع جوزيف بوريل وإنريكي مورا في نيويورك ما يلي:

1. التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدا، ويعود إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية.

2. قام بعض الأوروبيين بتزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة متطورة وشاركوا بشوق في العمليات العسكرية ضد إيران.

3. لا تزال سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة قائمة، والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا تلتزم بشكل كامل بتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضح عراقجي: أؤكد مرة أخرى وبشكل واضح على ما قلته؛ لم نزود روسيا صواريخ باليستية. إذا كانت أوروبا تحتاج إلى ذريعة للتقصير في مواجهة ابتزاز إسرائيل، فمن الأفضل أن تجد قصة أخرى.

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