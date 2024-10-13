العالم - ايران

وقال العميد رادان، في تصريح للمكتب الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية : بالتأكيد فقدان الشهيد السيد حسن نصر الله صعب ومؤلم جداً على الامة الإسلامية وعلى جبهة المقاومة .

وأضاف: لقد أثبت التاريخ أنه كلما سقطت راية من يد قائد، تناولها قائد آخر بقوة واقتدار الى الأمام .

وقال القائد العام لقوى الامن الداخلي الايرانية: إنني على ثقة أن دماء السيد حسن نصر الله ورفاقه ستكون بالتأكيد مظهراً للنصر الوشيك في الفجر الصادق.

وأوضح العميد رادان أنه من الخطأ تجربة المجرَّب، مضيفا: لقد جرب أعداؤنا دفاعنا المقدس في 8 سنوات (حرب نظام صدام البائد على ايران 1980-1988) وبالوعد الصادق 1 و 2؛ لذلك، إذا أراد الصهاينة أن يروا الوعد الصادق 3، فعليهم مواصلة عنجهيتهم.