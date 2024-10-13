الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: صفارات الانذار تدوي في نهاريا وعكا ومحيطهما

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :