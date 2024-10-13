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متحدث الخارجية الايرانية:اعتماد اميركا سياسة التهديد والضغوط القصوى ضد الشعب الايراني لن يؤثر في ارادة ايران للدفاع عن سيادتها ووحدة اراضيها

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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