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حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات العدو في ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بصلية صاروخية

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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