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مصادر فلسطينية: 6 مصابين معظمهم اطفال اثر استهداف الاحتلال الاسرائيلي منزلا في حي التفاح شمال شرقي غزة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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