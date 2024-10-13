صورة لفنان عربي مع مدون إسرائيلى تثير جدلا

العالم - الإمارات

وتبين أن هذه ليست المرة الأولى التى يظهر فيها المدون الإسرائيلى إيتزيك بلاس مع نجوم عرب، حيث أثار الجدل من قبل مع الفنانة اللبنانية نانسى عجرم.

ودائما ما يثير إيتزيك بلاس جدلا واسعا بتعمده التقاط صور مع النجوم العرب معتمدا على عدم معرفتهم بهويته وأنه مجرد معجب بهم.







حكاية إيتزيك بلاس وحسين الجسمى

ظهر حسين الجسمى مع إيتزيك بلاس فى دبى، حيث التقط معه صورة فى أحد الفنادق الكبرى، كما أهداه الجسمى ساعة ثمينة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع حول الجسمى.

ولم يعلق حسين الجسمى على ما نشر من صور مع إيتزيك بلاس، كما أنه لم ينشر صورا معه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.