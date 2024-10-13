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الدفاع المدني بغزة: انتشال جثامين 3 شهداء واخلاء 7 مواطنين كانوا محاصرين في منازلهم بمنطقة الفالوجا شمالي القطاع

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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