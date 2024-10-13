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مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف المدفعي على البريج الى 5

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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