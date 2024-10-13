الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: خطة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع هي مخطط اميركي اسرائيلي ونحن امام حرب استئصال اجرامية

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :