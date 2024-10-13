ترحيب ايراني بقرار نيكاراغوا قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

العالم - ايران

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي بالإجراء المسؤول الذي اتخذته حكومة نيكاراغوا بقطع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني، واعتبره دليلاً على التزام نيكاراغوا بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والوثائق الدولية المتعلقة بمنع ومكافحة الإبادة الجماعية.

وأشار بقائي إلى صمود ومقاومة حكومة وشعب نيكاراغوا ضد العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية التي تمارسها أمريكا ضد هذا البلد، وأشاد بمواقف نيكاراغوا المبدئية في الإدانة الواضحة للإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة وعدوان الاحتلال على لبنان، مؤكدا على ضرورة انضمام الدول الأخرى إلى حملة قطع العلاقات مع هذا الكيان وتعبئة المجتمع الدولي لوقف شره إثارة الحروب.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى بيان حكومة نيكاراغوا، الذي وصف فيه الكيان الصهيوني بأنه "عدو للإنسانية" و"تهديد للسلام والأمن في المنطقة والعالم"، معربًا عن تقديره لتضامن حكومة نيكاراغوا وشعبها مع الشعب الفلسطيني و اللبناني وباقي شعوب المنطقة ضد "الإبادة الجماعية والاحتلال والعدوان الدائم" للكيان المحتل.

وأعرب بقائي عن أمله في أن يكون الإجراء الشجاع والمسؤول الذي اتخذته حكومة نيكاراغوا بإعلانها قطع العلاقات مع كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي - والذي جاء عقب إجراء مماثل من قبل دولتي بوليفيا وكولومبيا- نموذجا للدول الأخرى بما يتماشى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية ضد الاحتلال والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني.