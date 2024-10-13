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جيش الاحتلال يدعي انه اعتقل اول مقاتل من حزب الله داخل نفق بجنوب لبنان

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

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