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حزب الله: نفذنا عملية اطلاق صواريخ على قاعدة طيرة الكرمل بجنوب حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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