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المقاومة الاسلامية اللبنانية تستهدف قاعدة طيرة الكرمل بجنوب حيفا بالصواريخ

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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