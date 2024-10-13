الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: طيران العدو يشن غارات على مدينة الخيام ومدفعيته تواصل قصفها اطراف بلدة شبعا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :