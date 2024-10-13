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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 42227 شهيدا و 98464 مصابا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

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