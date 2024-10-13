صحيفة هآرتس تتوقع نهاية بالدم والدموع والانهيار لإسرائيل

العالم - مراسلون

وكتبت هآرتس ان "اسرائيل تعيش الغطرسة وتريد تغيير الشرق الاوسط؛ وان هذه الغطرسة جعلتها تعيش انتصاراً وهمياً سينتهي بالدم والدموع والانهيار حتماً".

وقال مراسل قناة العالم في رام الله هآرتس صحيفة يسارية تعتبر من أعرق الصحف العبرية ولاتكتب مقالاتها بناءاً علی العواطف، انما تكتبها بناءاً علی الحقائق.

وأشار مراسل العالم الی خبر اعلنته القناة 12 العبرية يؤكد ان مروحيات اسرائيلية تتنقل بين جنوب لبنان ومستشفی رامبام بحيفا لنقل الجرحی من المعارك في جنوب لبنان.

وذكر مراسل العالم ان عدد القتلی الاسرائيليين فاق الـ600 عسكري منذ السابع من أكتوبر وهناك حديثاً عن أكثر من 20 ألف عسكري مصاب بينهم 2000 عسكري اسرائيلي خرجوا من الخدمة.

وأشار مراسل العالم الی انه رغم الرقابة العسكرية التي فرضها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو علی معارك الجنوب، الا انه حتی الان لم يتقدم جنود الاحتلال الا بضعة أمتار في مارون الراس وبعض المناطق الحدودية وقد فشلوا حتی الان في التقدم نحو عمق الجنوب.

وأوضح مراسل العالم ان البعض في "اسرائيل" أصبحوا يتحدثوا عن ضرورة انهاء المعركة في لبنان بتسوية سياسية لأن حزب الله بدأ يجر قوات الاحتلال الی داخل العمق اللبناني ما جعل ضابطاً اسرائيلياً يتحدث عن صعوبة المعركة في جبال جنوب لبنان وان هذه الجغرافيا لن تساعدهم في الاستمرار في حرب استنزاف طويلة الامد.

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