الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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وزير الخارجية الايراني يصل بغداد للقاء المسؤولين وبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعدوان على لبنان وغزة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

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