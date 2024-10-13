الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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عراقجي من بغداد: اتصالاتنا مع الحكومة العراقية متواصلة ومن الضروري مناقشة تطورات المنطقة عن قرب

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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