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اعلام الاحتلال: نقل الاصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي من غزة عبر المروحيات

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

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