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رئيس البرلمان الايراني : على العالم الاسلامي الضغط على امريكا للجم هذا الكيان القاتل للاطفال

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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