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عراقجي في تغريدة:لن يكون لدينا اي خطوط حمراء للدفاع عن شعبنا ومصالحنا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

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