بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل زيارة عراقجي للعراق

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واضاف ان وزير الخارجية سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين وسيكون هناك مؤتمر صحفي يجمعهما، بالاضافة الى عقده لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

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واشار الى ان هذه الزيارة تأتي في ظل تطورات حساسة ومهمة تشهدها المنطقة، وتهم البلدين في ظل العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة ولبنان وباقي الدول وخاصة دول محور المقاومة.

ولفت الى ان وزير الخارجية الايراني اكد فور وصوله على اهمية العلاقات الايرانية العراقية وضرورة التنسيق بين البلدين وانهاء العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

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