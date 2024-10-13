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مصادر الاحتلال: ارتفاع عدد الجنود المصابين اليوم على جبهة لبنان الى 25

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

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