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اعلام الاحتلال: اطلاق ما لايقل عن 15 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الاوسط

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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