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صفارات الانذار تدوي في الكرمئيل وميحطها بالجليل الاوسط

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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