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المقاومة الاسلامية اللبنانية تعلن التصدي لمحاولة تسلل قوات مشاة العدو الى بلدة القوزح من الناحية الجنوبية والاشتباكات مازالت مستمرة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

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