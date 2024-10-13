قاليباف: الكيان الصهيوني لديه خطة لتكرار جرائمه

العالم - ايران

وقال قاليباف في كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي للاتحاد البرلماني الدولي إن الكيان الصهيوني يريد السيطرة على كافة البنى التحتية في المنطقة.

وأضاف، لدى الكيان الصهيوني خطط كبيرة لتكرار هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وتابع، إن العالم الإسلامي يمر بظروف غير مسبوقة. إذا تمكنا من اتخاذ قرار جماعي، فإن النصر مؤكد.

وأضاف، نحن بحاجة إلى قطع أي تعاون مع الكيان الصهيوني، يجب على الأمة الإسلامية أن تمارس ضغطا موحدا على كيان قاتل الأطفال وعلى أمريكا.

وتابع، نحن في الجمهورية الإسلامية على استعداد لتقديم جهد عاجل وقوي من أجل خلق تفاهم أمني مشترك حول هذا الخطر التاريخي.

يتبع..