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وزير الخارجية العراقي: استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه ايران واستغلال العراق ممرا غير مقبول

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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