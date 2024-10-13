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كمائن محكمة للمقاومة تكبّد الإحتلال أكثر من 30 قتيلا بصفوفه  

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني باشتداد حدة الإشتباكات بين المقاومة وبين جيش الاحتلال الاسرائيلي في أكثر من نقطة، وبمساحة لا تتجاوز 2 كيلومتر أفقيا من منطقه راميا حتى خلة وردة في عيتا الشعب مرورا بالقوزح، مكبدة الإحتلال وباعترافه العديد من الإصابات.

العالم خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه حتى الساعة كبدت المقاومة جيش الكيان الإسرائيلي 22 اصابة، موضحا أن هناك بعض المصادر من غرفة عمليات المقاومة تتحدث عن اكثر من 30 قتيلا في صفوف جيش الإحتلال الاسرائيلي في الكمائن المحكمة للمقاومة، خاصة في خلة وردة وفي البوابة التي تشرف من موقع راميا، باتجاه بلدة راميا بالجهة الجنوبية، بالإضافة الى منطقة القوزح والتي حاول الاحتلال الاسرائيلي ان يتقدم قليلا بها.

ونوه مراسلنا إلى استهداف المقاومة لتجمعات لجنود إسرائيليين ومواقع عسكرية داخل الأراضي المحتلة، إلى جانب صد محاولات توغل للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.

وأشار مراسلنا إلى قيام المقاومة بتفجير عبوة ناسفة بمجموعة من الجنود الإسرائيليين، أثناء محاولتهم التسلّل إلى بلدة رامية المتواجدة في جنوبي لبنان، ما أدّى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال، الأحد، عن اعتراضه نحو خمسة صواريخ أُطلقت من لبنان، باتجاه مناطق متعددة في الشمال. وقد أُطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق، منها الجليل الأعلى والأوسط والغربي، بالإضافة إلى خليج حيفا، كإجراء احترازي عقب إطلاق الصواريخ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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