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حزب الله يقصف قاعدة تسوريت (غرب كرميئيل) بصلية صاروخية كبيرة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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