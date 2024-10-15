وعدٌ من الشيخ قاسم للنازحين.. "بيوتكم ستعود أجمل مما كانت"

العالم – خاص بالعالم

وقال الشيخ قاسم في رسائله الثلاث:

الرسالة الأولى إلى المجاهدين أنتم درة الجهاد وعنوان العزة والكرامة، انتم الأمل وبشائر النصر"،(( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين"، أنتم أمانة الشهداء والجرحى والأسرى والعوائل، هؤلاء الذين قدموا وضحوا في سبيل هذه المسيرة ثقتنا بكم كبيرة ونحن معكم".



والرسالة الثانية الى الشعب اللبناني نحن في وطن واحد عملنا كل الفترة السابقة من أجل أن نبني هذا البلد وننقذ هذا البلد، "إسرائيل" هي التي تعطّل حياتنا جميعا بعدوانها المستمر، ان التفافكم الإنساني اليوم والتفافكم الوطني من كل الطوائف والأحزاب، ومن كل المذاهب يزيد اللحمة ويساعد لنبني وطننا سياسيا معا، ضمن رؤية واضحة للصديق والعدو، سنكون معا إن شاء الله، ولا يراهنن أحد أنه سيستثمر خارج الاطار، حزب الله باق على قلب لمن لايحب وعلى كل حال الميدان هو الذي يعطي النتيجة".

وتابع الشيخ قاسم: الرسالة الثالثة لأهلنا.. يا اهلنا الذين نزحوا وتضرروا وضحّوا نحن نقدر تضحياتكم أبنائكم في الميدان وأنتم في النزوح، والله انتم اشرف الناس وأعظم الناس وأنبل الناس، نحن وإياكم في مركب واحد، نحن عائلة واحدة، وخط واحد يصيبنا يصيبكم ويفرحنا ما يفرحكم، نعلم ان التضحية كبيرة، لكن علينا ان نتحمل، علينا أن نصبر رغم الصعوبات اليوم، اذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر"، إن النصر مع الصبر، هذا يحتاج الى الصبر.

وتابع قائلا: لكن أعدكم وعداً وعده سيدنا الأمين العام السيد حسن رضوان الله تعالى عليه أعدكم بأن تعودوا إلى بيوتكم التي سنعمرها وستكون أجمل مما كانت عليه، وقد بدأنا إعداد المقدمات التي تساعد عندما ننتهي وننتصر لنباشر العمل ان شاء الله بالتعاون مع كل الأطراف لن نترككم، كما نعلم أنكم لن تتركونا وليرى العدو ما هذه المقاومة العظيمة مع شعبها العظيم والسلام عليكم".

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