العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الحديث في هيئة البث الإسرائيلية عن موقع او ما يعرف بقضاء حيفا والآن الحديث يدور عن قضاء حيفا في الشمال وعن سقوط هذه الطائرة المسيرة داخل الثكنة بموقع عسكري رغم الرقابة العسكرية وهذه الثكنة العسكرية كان هنالك عدد كبير من القوات البرية والثكنات العسكرية لقوات الإحتياط يتناولونوجبه الغداء وسقطت هذه الطائرة المسيرة داخل هذه الثكنة العسكرية أدت لإصابات عديدة بلغت قرابة الثلاثين إصابة جلها خطيرة وخطيرة جدا وفقا لـ"نجمة داوود الحمراء"، بأن هناك ثمانية من الإصابات بحالة خطيرة جدا أي بمعنى في أعداد القتلى.

ولفت مراسلنا وجود أكثر من 20 إصابة من بينها خمس إصابات جراح متوسطة وجروح طفيفة. موضحا أنه كل ما يرد من أنباء عبر المصادر العبرية والقنوات واذاعة الجيش حتى الآن لم يصدر اعلان رسمي من قبل المتحدث العسكري التابع لجيش الإحتلال الاسرائيلية وانما فقط بما وصفته الجبهة الداخلية بأنه حدث صعب وفشل بالقبة الحديدية.

وكان قد اعلن جيش الإحتلال الاسرائيلي مقتل 3 اسرائيليين واصابة 24 بينهم 9 بحالات بالغة الخطورة جراء سقوط مسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية ان منظومات الدفاع الجوية تمكّنت من اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان، ولكن مسيّرة أخرى اخترقت الدفاعات الجوية ووصلت إلى هدفها دون اعتراض.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "هناك عدد من القتلى في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي جراء انفجار طائرة بدون طيار جنوب حيفا".

وأشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى "إرسال مروحيات إلى الموقع المستهدف بالمسيرة في بنيامينا لإخلاء المصابين، وهناك 50 سيارة إسعاف تصل إلى مكان الحدث جنوب حيفا"، وأكد الإسعاف الإسرائيلي، "أننا تعاملنا مع 22 إصابة من بينها 3 حرجة و5 خطرة و14 متوسطة".

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