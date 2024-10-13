5 ميدالية ملونة حصيلة إيران في بطولة آسيا للتجديف

العالم – إيران

وانطلقت بطولة آسيا للتجديف في الفترة من 10 إلى 13 أيلول/سبتمبر باستضافة مدينة سمرقند بأوزبكستان.. وشارك المنتخب الوطني الإيراني للتجديف في المسابقات بـ5 رياضيين.

وفي بداية منافسات اليوم تنافست "زينب نوروزي"، و"كيميا زارعي"، في نهائيات التجديف المزدوج للوزن الخفيف للسيدات أمام منتخبات من اليابان وفيتنام وتايلاند وكازاخستان، وحصلتا على الميدالية الذهبية بزمن قدرة 7: 26.466 دقيقة.

وبهذه النتيجة، حلت إيران بالمركز الأول، وحصلت تايلاند وفيتنام على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كما تنافست "كيميا زارعي"، و"فاطمة مجلل"، في نهائيات التجديف المزدوج للوزن الثقيل للسيدات أمام منتخبات من سنغافورة والصين وأوزبكستان وهونغ كونغ وكازاخستان، وحصلتا على الميدالية البرنزية بزمن قدرة 8:14.748 دقیقة.. وبهذة النتيجة حلت الصين وأوزبكستان على المركز الأول والثاني على التوالي.

وأحرز كل من المنتخب الوطني الإيراني "أميرحسين محمود بور"، الميدالية الفضية في نهائيات التجديف فردي للرجال، أمام منتخبات من فيتنام وأوزبكستان وكازاخستان وهونغ كونغ والعراق.. وبهذه النتيجة، حلت العراق بالمركز الأول، وحصلت إيران وفيتنام على المركزين الثاني والثالث على التوالي.