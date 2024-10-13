الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام عبرية: إصابة 25 جنديا إسرائيليا منذ صباح اليوم جراء 3 حوادث أمنية محتلفة عند الحدود مع لبنان

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :