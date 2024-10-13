الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في شتولا وزرعت بالجليل الغربي

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :