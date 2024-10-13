ترامب متخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة قريبا

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وقال ترامب في تجمع انتخابي في كاليفورنيا الليلة الماضية: “أنا قلق بشكل أساسي بشأن الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”: “في غضون ثلاثة أشهر ونصف إلى أربعة أشهر، سنجد أنفسنا في حرب عالمية بسبب الأشخاص الذين لدينا (الحكومة الأمريكية الحالية)”.

وسبق أن قال ترامب: إن منافسته الانتخابية كامالا هاريس لن تكون قادرة على منع نشوب حرب عالمية ثالثة، كما أنها إذا فازت فإن الولايات المتحدة تواجه صراعا عسكريا مع روسيا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق ترامب.

وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، بأنه لا يؤيد تمويل أوكرانيا بعد الآن، ويعول على فوز زميله عضو الحزب الجمهوري، دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، الذي سيكون قادرا على حل الصراع الأوكراني.

وقال جونسون في مقابلة مع موقع “بونتش بو” الأمريكي: “ليس لدي رغبة لمزيد من التمويل لأوكرانيا، وآمل ألا يكون ذلك ضروريًا.. إذا فاز الرئيس ترامب، أعتقد أنه يستطيع بالفعل إنهاء الصراع.. أعتقد أنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقول له كفى، وأعتقد أن الجميع في العالم قد سئموا منه (الصراع الأوكراني) ويريدون أن يختفي”.

وينتقد دونالد ترامب، بدوره في مناسبات عدة، الإدارة الرئاسية الحالية لرفضها المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية.. وقد أعرب في مناسبات عدة، عن استعداده للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد قدرته على إنهاء الصراع الأوكراني، حتى قبل تنصيبه في حال فوزه.