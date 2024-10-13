شاهد.. دقة الصواريخ الإيرانية تغير المعادلات داخل الإحتلال الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم



دقة الصواريخ الإيرانية التي اصابت أهدافها بدقة في الأراضي الفلسطينية والاهم فشل منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية على اعتراض الصواريخ الإيرانية فلا مقلاع داود ولا القبة الحديدية استطاعت ان تفشل الهجوم الإيراني الذي حمل اسم الوعد الصادق اثنين .

في الكيان الإسرائيلي قالوا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتقلت من مرحلة التحذير في الوعد الصادق الى مرحلة التدمير ، وبما ان تل ابيب مصرة على الرد لكنها تخشى من رد الفعل الإيراني ظلت تدرس من حليفتها واشنطن الاليات لتجنب الصواريخ الإيرانية البالستية والتي قد تكون هذه المرة اكثر دقة واكثر تدميرا واكثر زخما.

الكيان الإسرائيلي ورغم نفي الولايات المتحدة اعلن ان الأخيرة ستروده بمنظومة ثاد الأمريكية، هذه المنظومة والتي يفترض ان تعمل على اعتراض الصوريخ البالستية قريبة ومتوسطة المدى في المرحلة الأخيرة.

ووفق الشركة الأمريكية المصنعة لهذه المنظومة فإنها الوحيدة القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية خارج وداخل الغلاف الجوي وهي تتكون من ردارات ترصد الصواريخ لحظة اطلاقها.



وتدعي الشركة المصنعة ان نسبة الاعتراض تصل الى100% لكن تكلفة الصاروخ تصل الى مليار دولار وهذا بحد ذاته يخلق ازمة كبيرة لدى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لاسيما وان الجمهورية الإسلامية قادرة على اطلاق مئات الصواريخ البالستية نحو الكيان الإسرائيلي دفعة واحدة.

في تل أبيب يقولون بأن الولايات المتحدة أبلغتهم انها مستعدة ان تقدم المساعدة للكيان فيما يتعلق بالدفاع وليس بالهجوم على الجمهورية الإسلامية وان الولايات المتحدة لن تكون جزءا من أي عملية هجوم محتملة.

وفي كل الأحوال فان واشنطن أصبحت تدرك ان اللعبة ان خرجت عن قواعدها ستؤدي الى تغيير في موازين القوى في المنطقة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...