الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على جرود الهرمل الشمالية الغربية الحدودية مع سورية

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :