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حزب الله يدخل معادلات جديدة للحرب.. ويذيق الاحتلال من نفس الكأس!! +فيديو

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان حزب الله ادخل معادلتين جديدتين الى الميدان، الاولى تتحدث عن البيانات التحذيرية التي بدأ يرسلها لجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يتخذ من المستوطنات أماكن لشن الهجمات الارهابية ضد المقاومين

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان حزب الله بات يطلب منهم الابتعاد عن تلك المستوطنات، بالاضافة الى سكان المستوطنات، كما يفعل جيش الاحتلال عندما يرسل البيانات التحذيرية لسكان الضاحية الجنوبية بالاخلاء والابتعاد عن اهداف يزعم انها عسكرية لحزب الله.

وبين ان المعادلة الثانية ان حزب الله بدأ يعتمد سياسة جديدة وهي منعه من اخلاء قتلاه وجرحاه كما يفعل جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يمنع الطواقم الاسعافية من رفع الانقاض والركام للبحث عن مفقودين في الضاحية الجنوبية لبيروت، لاسيما في منطقة المريجي حيث يوجد حظر لدخول الطواقم الاسعافية والاعلامية تحت طائلة الاستهدافات من قبل سلاح الجو الاسرائيلي.

واضاف ان هذا ما حدث عن اغارت احدى المسيرات الاسرائيلية مطلقة صاروخا على فريق اسعاف حضر للمريجي لرفع الانقاض للبحث عن ناجين.

المزيد بالفيديو المرفق..

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