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موقع غلوبس: كبار المستثمرين يغادرون سوق العقارات في "إسرائيل"

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

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