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السوداني خلال إستقباله عراقجي: الاولويات التي تعمل عليها حكومتنا فيما يتعلق بأوضاع المنطقة تتمثل بوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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