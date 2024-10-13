الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي يعرب خلال لقائه السوداني عن تقديره للمواقف العراقية في تهدئة الاوضاع وتأمين المواد الاغاثية للمنكوبين في غزة ولبنان

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :