رضائي: جرائم الصهاینة لم تتمكن من سلب الحق في الحرية والعدالة

العالم – إيران

وقال قائد قوات حرس الثورة الإسلامية الأسبق محسن رضائي في تصريح للموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية "KHAMENEI.IR": إن ما يجري في لبنان يعتبر أحدى أكبر الجرائم في تاريخ البشرية بعد جرائم قطاع غزة.

وأضاف أن: أشقى المجرمين في العالم اليوم وبترخيص من قوى كبرى مثل أميركا يرتكبون جرائم كبرى، ولكن هذه الجرائم لم تتمكن إطلاقا من سلب حقوق الشعوب في الحرية والعدالة والمناداة بالحق.

وتابع عضو مجمع تشخیص مصلحة النظام: في لبنان، حزب‌ الله له هيكلية مؤسساتية بالكامل وكما نحن في حرس الثورة الإسلامية قائد يخلف قائد وفي أوقات معينة يأتي أفراد ليخلفوا آخرين.

وأوضح رضائي: حزب‌ الله شجرة طیبة وهذه الشجرة لن تموت ولن تضعف بذهاب السید عباس الموسوي أو السید حسن نصر الله بل ستكون أكثر ثمارا.

واختتم حديثة قائلا: إن دم أخي الحبيب السید حسن نصر الله سيدب في عروق حزب الله، وسيجعل حزب‌ الله أضعاف ما هو عليه وأشد بأساً في مواصلة جهاده ضد المحتلين.